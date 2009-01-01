О компании

Компания «Сыпучка МСК» осуществляет свою деятельность в столичном регионе с 2009 года. Мы зарекомендовали себя надежным исполнителем, реализуя высококачественную продукцию в оговоренные сроки. За время работы на объекты в столице и Подмосковье были поставлены сотни тысяч кубометров сыпучих строительных материалов, отвечающих требованиям ГОСТ и СНиП. Для вас трудится укомплектованный штат профессионалов, досконально знающих специфику отрасли и оперативно справляющихся с любыми задачами. Способствует успешному выполнению поставленных целей собственный автопарк специализированной техники. Мы сотрудничаем, как с организациями, так и с частными лицами, обеспечивая безупречный результат.

Широкий ассортимент сыпучих строительных материалов
Широкий ассортимент сыпучих строительных материалов. Большой выбор видов и фракций нерудного сырья. Вся представленная в каталоге продукция поступает напрямую с карьеров и отвечает высоким стандартам качества.
Любой объем сыпучих материалов
Возможность заказа любого объема сыпучих материалов. Мы закроем потребность в любом количестве материала. Поставляем на объект в сутки до 100 кубометров щебня, песка.
Автопарк компании
Мощная материальная база. Автопарк компании укомплектован современными крупнотоннажными самосвалами. Есть собственный дробильно-сортировочный комплекс.
Грамотная логистика
Грамотная логистика. Наши специалисты выстраивают максимально эффективные маршруты, которые позволяют строго соблюдать сроки доставки и привозить нерудные материалы на объект в указанное время.

Щебень

Щебень гранитный

Щебень гранитный
Щебень гранитный

Производная от монолитной породы с наиболее высокими показателями прочности. Его применяют для создания бетона высоких марок, железобетонных изделий, а также фундаментов промышленных зданий.

Цена: 
от 2900 руб./м3
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Щебень гравийный

Щебень гравийный
Щебень гравийный

Образуется в результате дробления на мелкие кусочки монолитной скалы, либо же в результате просеивания других пород. Данный щебень в мелкой фракции используется при производстве бетона, а средняя идет на обустройство дренажных систем.

Цена: 
от 2145 руб./м3
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Щебень известняковый

Щебень известняковый
Щебень известняковый

Производится путем дробления известняковой осадочной породы. Может быть использован в качестве «подушки» при асфальтировании дорог, а также при создании проселочных трасс.

Цена: 
от 1460 руб./м3
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Щебень бетонный

Щебень бетонный
Щебень бетонный

Является продуктом переработки бетонных и железобетонных отходов. Из данного щебня производят: бетонные смеси, «подушки» под трубопроводы; обустраивают дренаж для котлованов; посыпают дороги и делают насыпи.

Цена: 
от 665 руб./м3
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Щебеночно-песчаная смесь

Щебеночно-песчаная смесь
Щебеночно-песчаная смесь

Выступает производной отсева гранитного, гравийного и известнякового щебня. Полученный материал используют при строительстве дорог и аэродромов, для отсыпки пешеходных дорожек и создании «подушки» перед асфальтированием.

Щебень в биг-бегах

Щебень в биг-бегах
Щебень в биг-бегах

Представляет собой щебень различных видов и фракций, упакованный в прочные мешки большого объема. Характер использования определяется типом материала. Щебень в биг-бегах хорош для дорожного строительства, создания бетона, работ по благоустройству.

Песок

Песок карьерный

Песок карьерный
Песок карьерный

Материал данного типа добывается на различных карьерах Москвы и Подмосковья. Используется для производства кирпича и бетона, а также ЖБИ. Также его применяют для засыпания заболоченных участков, в фильтрационных сооружениях, для подсыпки под фундамент.

Цена: 
от 650 руб./м3
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Песок речной

Песок речной
Песок речной

Самый чистый вид песка, добываемый в руслах рек и очищенный природным путем. Используется для создания высокомарочного бетона, при производстве ЖБИ, в различных строительных смесях, а также для заполнения песочниц и устройстве систем фильтрации.

Цена: 
от 850 руб./м3
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Песок мытый

Песок мытый
Песок мытый

Этот вид песка добывается в карьерах, а после промывается на специальном оборудовании в большом количестве воды. Применяется для изготовления бетона, цементных растворов и строительных смесей. Идет на разрыхление почвы и «подушки» под асфальт.

Цена: 
от 850 руб./м3
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Песок сеяный

Песок сеяный
Песок сеяный

Разновидность карьерного песка, который просеивается на специальном оборудовании от примесей. Данный материал находит активное применение в дорожном строительстве, при создании асфальта и ЖБИ изделий, а также в бетонных и цементных растворах.

Цена: 
от 850 руб./м3
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Песок кварцевый

Песок кварцевый
Песок кварцевый

Песок с высоким содержанием диоксида кремния, тщательно просеянный, очищенный и просушенный. Применяется: в производстве стекла и керамики, при изготовлении элементов изоляции тока, в создании лакокрасочной продукции и строительных растворов.

Цена: 
от 1900 руб./м3
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Песок крупнозернистый

Песок крупнозернистый
Песок крупнозернистый

Данный вид песка характеризуется крупным размером зерна: от 2,5 до 3 мм. Он может быть и карьерным, и речным. Используется для производства бетона и кирпичей. Применяется при создании бордюров и тротуарной плитки, а также колец для колодцев.

Цена: 
от 870 руб./м3
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Грунт

Заказать грунт в Подмосковье вы можете в компании «Сыпучка МСК». Мы предлагаем сырье, которое используют для строительства дорог, засыпают ямки, отсыпают и поднимают дачные участки. Добавляя его в почву, можно получить плодородный субстрат для выращивания растений, овощей и плодовых культур. В нашем ассортименте есть растительный, газонный, планировочный, садовый, универсальный, плодородный и почвогрунт. Продаем сыпучее сырье для теплиц и строительства. Каталог периодически пополняется, обновляется и расширяется. Представленные в магазине товары отличаются высоким качеством, имеют уникальный, природный состав, экологичны.

Плодородный грунт

Плодородный грунт
Плодородный грунт

Грунт 3 в 1 получают из песка, глины и торфа. Органический состав, обогащенный минеральными и органическими веществами, позволяет использовать грунт в озеленении земледелии. Почвенная смесь улучшает плодородные свойства почвы и делает ее пористой.

Цена: 
от 1350 руб./м3
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Растительный грунт

Растительный грунт
Растительный грунт

Имеет универсальный состав из низового торфа, минеральных веществ и песка. Обладает высокой биологической активностью за счет питательных элементов и добавок. Не содержит нитритов и пестицидов, используется для удобрения земли и ее разрыхления.

Цена: 
от 1000 руб./м3
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Планировочный грунт

Планировочный грунт
Планировочный грунт

Получают после проведения земляных работ: путем выемки при строительных работах и снятии верхнего слоя карьеров. В состав входит глина и песок в определенном соотношении. Используется в дорожных работах и ландшафтном дизайне. Основное назначение – придание профиля поверхности.

Цена: 
от 850 руб./м3
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Газонный грунт

Газонный грунт
Газонный грунт

Состоит из верхнего просеянного слоя земли с полей и пашен. Используется для организации рулонных и искусственных газонов, посевных участков, цветников и посадки растений и деревьев. Обладает хорошей водопроницаемостью и нейтральной кислотностью.

Цена: 
от 800 руб./м3
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Универсальный грунт

Универсальный грунт
Универсальный грунт

Грунт состоит из торфа, аминокислот и гуминовых кислот, обогащенных бактерицидными веществами. Предназначен для использования в открытой и закрытой местности. Подходит для выращивания огородных и садовых культур, а также комнатных растений.

Цена: 
от 1000 руб./м3
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Садовый грунт

Садовый грунт
Садовый грунт

Субстрат отличается высокой питательной ценностью, воздухопроницаемостью и способностью пропускать воду. Имеет нейтральную кислотность и воздушную структуру. Предназначен для выращивания декоративных комнатных растений.

Цена: 
от 1000 руб.
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Почвогрунт

Почвогрунт
Почвогрунт

Состоящая из песка, биогумуса, торфа и чернозема смесь готова к использованию. Применяется для выращивания плодовых, ягодных, садовых и комнатных растений. Улучшает структуру почвы и прекрасно пропускает воздух.

Цена: 
от 850 руб.
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Чернозём

Чернозём
Чернозём

Особый состав и зернистая структура прекрасно впитывают и удерживают влагу. Формируется на глинах или суглинках в условиях умеренного климата, стимулирует обмен веществ в почве. Используется для окультуривания земель, садоводстве и огородстве.

Цена: 
от 1350 руб./м3
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Доставка и оплата

Осуществляем оперативную доставку любых объемов продукции уже на следующий день после оформления. Гарантируем точное соблюдение сроков и любой необходимый объем грузов. Можем доставить до 100 кубов груза в сутки. Большим подспорьем в работе компании является собственный автопарк самосвалов и крупнотоннажных транспортных средств:

  • Камаз 65115 (объем кузова 10 м3);
  • Камаз 6520 (объем кузова 20 м3);
  • Scania P400 (объем кузова 20 м3);
  • Полуприцеп "Тонар" (объем кузова 32 м3).
Самосвал Scania P400 - 20 кубов
Самосвал Scania P400 - 20 кубов
Самосвал Scania P400 - 20 кубов
Самосвал Камаз 6520 - 20 кубов
Самосвал Камаз 6520 - 20 кубов
Самосвал Камаз 6520 - 20 кубов
Самосвал Камаз 6520 - 20 кубов
Самосвал Камаз 65115 - 10 кубов
Самосвал Камаз 65115 - 10 кубов
Самосвал Камаз 65115 - 10 кубов
Самосвал Камаз 65115 - 10 кубов
Полуприцеп Тонар - 32 куба
Полуприцеп Тонар - 32 куба

Используя свою технику, мы избегаем услуг посредников, и устанавливаем экономически обоснованные, доступные цены. На формирование стоимости оказывают влияние следующие факторы:

  • расстояние от места разработки до объекта заказчика;
  • объем заказа (оптовикам – скидки);
  • проходимость транспорта по габаритам на объекте (чем более вместительным будет крупнотоннажник, который повезет к вам груз, тем дешевле будет цена 1 кубометра материала);
  • способ оплаты: оплачивая наличными вы заплатите меньше, чем за доставку с НДС.
Частые вопросы

У нас вы можете заплатить за сыпучие материалы любым удобным для вас способом.

Мы принимаем оплату наличными и банковскими картами, а также отпускаем материал по безналичному расчету.

Мы готовы привезти нерудные стройматериалы в любое удобное для клиента время уже на следующий день после оформления заявки.

При оформлении заказа до 12:00 возможна доставка в день обращения.

Минимальный объем заказа составляет 10 кубометров, максимальный объем – не ограничен.

Мы можем доставлять на ваш объект до 100 кубических метров сыпучих материалов в сутки.

На окончательный расчет стоимости доставки влияют такие факторы, как:

  • расстояние от перевалочной базы до вашего объекта;
  • тип и объем материала;
  • способ оплаты.

Обратите внимание, наши расценки экономически обоснованы и ниже среднерыночных показателей в регионе. 

Да, конечно. Мы доставляем сыпучие материалы круглосуточно в любое удобное для вас время.

Делаем все, чтобы на объектах наших клиентов не было простоев или остановки производственного/строительного процесса.

Отличные цены
Отличные цены
Мы предлагаем лучшие в Москве и МО цены на сыпучие стройматериалы. Заказывать поставку нерудных материалов у нас - это выгодно!
Материал в наличии
Материал в наличии
На наших базах всегда есть неснижаемый остаток материала по всем видам и фракциям. Ежедневно мы готовы поставлять на ваш объект до 100 кубов по каждому виду продукции.
Оперативная доставка
Оперативная доставка
Мы располагаем собственным парком самосвальной техники, благодаря чему доставка по всей Московской области будет оперативной и недорогой.
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Контакты
+7 (499) 499-86-08
info@sypuchka-msk.ru
Москва, Старопетровский проезд, 11к1
Офис: ежедневно с 9:00 до 19:00
Доставка: ежедневно, круглосуточно

Поставляем нерудные материалы на любой объект Москвы и области.

Скидка на большой объем и отсрочка платежа.

Мы вам перезвоним

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