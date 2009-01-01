Используя свою технику, мы избегаем услуг посредников, и устанавливаем экономически обоснованные, доступные цены. На формирование стоимости оказывают влияние следующие факторы:
- расстояние от места разработки до объекта заказчика;
- объем заказа (оптовикам – скидки);
- проходимость транспорта по габаритам на объекте (чем более вместительным будет крупнотоннажник, который повезет к вам груз, тем дешевле будет цена 1 кубометра материала);
- способ оплаты: оплачивая наличными вы заплатите меньше, чем за доставку с НДС.